В Долгопрудном предложили поставить памятник основателям МФТИ
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава Долгопрудного Владислав Юдин предложил установить у Московского физико-технического института (МФТИ) памятник ученым - основателям института - Петру Капице, Николаю Семенову, Льву Ландау и Сергею Христиановичу.
Предлагаю рассмотреть установку на площади перед МФТИ скульптурной группы в честь основателей Института - академиков Капицы, Семёнова, Ландау и Христиановича. Фигуры выполнены в жанре городской скульптуры, в натуральную величину, устанавливаются на уровень пешеходного покрытия. Материал - бронза. Прилагается фото эскиза. Проанализировали все портреты, но сходство ещё будет дорабатываться. Как вам?🤓 #НашеПодмосковье #вдолгопрудном #память #движениевперед #скрепы
Он опубликовал в инстаграме фотографию эскиза памятника и отметил, что портретное сходство фигур еще будет дорабатываться.
Предполагается установить монументальную группу из бронзы, в натуральную величину, на уровне пешеходного покрытия.
МФТИ (Физтех) - российский вуз, готовящий специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в подмосковном Долгопрудном, отдельные факультеты находятся в Жуковском и Москве.