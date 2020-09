В Долгопрудном предложили поставить памятник основателям МФТИ

Предлагаю рассмотреть установку на площади перед МФТИ скульптурной группы в честь основателей Института - академиков Капицы, Семёнова, Ландау и Христиановича. Фигуры выполнены в жанре городской скульптуры, в натуральную величину, устанавливаются на уровень пешеходного покрытия. Материал - бронза. Прилагается фото эскиза. Проанализировали все портреты, но сходство ещё будет дорабатываться. Как вам?🤓 #НашеПодмосковье #вдолгопрудном #память #движениевперед #скрепы

