В Долгопрудном предложили поставить памятник основателям МФТИ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава Долгопрудного Владислав Юдин предложил установить у Московского физико-технического института (МФТИ) памятник ученым - основателям института - Петру Капице, Николаю Семенову, Льву Ландау и Сергею Христиановичу.

Он опубликовал в инстаграме фотографию эскиза памятника и отметил, что портретное сходство фигур еще будет дорабатываться.

Предполагается установить монументальную группу из бронзы, в натуральную величину, на уровне пешеходного покрытия.

МФТИ (Физтех) - российский вуз, готовящий специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в подмосковном Долгопрудном, отдельные факультеты находятся в Жуковском и Москве.