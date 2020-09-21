На фиолетовой ветке метро прервали движение из-за пассажира на путях

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии днем в понедельник из-за инцидента с пассажиром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной подземки.

"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Котельники" до станции "Выхино" из-за человека на пути", - сказал представитель пресс-службы. Он уточнил, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позднее в пресс-службе московской подземки агентству рассказали, что движение на фиолетовой ветке восстановлено и вводится в график. О состоянии пассажира и подробностях инцидента не сообщается.