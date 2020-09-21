Избивавшая младенцев няня приговорена к трем годам колонии в Москве

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы приговорил к трем годам и двум месяцам колонии общего режима няню, избивавшую младенцев, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в прокуратуре столицы.

Там отметили, что осужденную Елену Михайлову взяли под стражу в зале суда. Суд также удовлетворил гражданский иск к няне, взыскав с нее по 200 тыс. рублей на каждого избитого ребенка.

По данным следствия, женщина с декабря 2018 года по март 2019 года работала няней двух близнецов 2018 года рождения. Как отмечает прокуратура, не выполняя свои обязанности по воспитанию детей, она из-за внезапной личной неприязни "неоднократно, последовательно и систематически наносила малышам побои и совершала иные насильственные действия". Родители узнали о преступлении няни благодаря видеокамерам, которые они установили.