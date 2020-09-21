В центре Москвы 26 сентября ограничат движение из-за мотофестиваля

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ограничения движения будут действовать в центре столицы 26 сентября в связи с мотофестивалем. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

На участке, где пройдет мероприятие, будут перекрытия и ограничения, некоторые из них начнутся 25 сентября в 23:00. Будет полностью перекрыт с 25 сентября с 23:30 до 26 сентября 15:00 проспект Академика Сахарова (от Садового Кольца до улицы Маши Порываевой и улица Маши Порываевой).

Также полностью будет перекрыто Садовое кольцо (от Каланчевской улицы до Ленинского проспекта) 26 сентября с 11:50 с открытием по мере прохождения колонны, сообщили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили о ликвидации парковочного пространства на данных участках с 24 сентября 23:30 до 26 сентября 15:00.