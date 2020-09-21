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Суд начнет рассмотрение дела Карины Цуркан 29 сентября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказал защите бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, в возврате уголовного дела в прокуратуру, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов; в самом суде агентству заявили, что рассмотрение дела по существу запланировано на 29 сентября.

"Суд отказался удовлетворить наше ходатайство о возврате уголовного дела в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом", - сказал Павлов.

По словам адвоката, защита указывала на то, что обвинительное заключение Цуркан в нарушение закона не содержит конкретики о том, как и в каком виде она якобы передала секретные сведения представителям иностранного государства, место совершения предполагаемого преступления, а также размер вознаграждения, которое она, по версии следствия, получила за него.

В понедельник Мосгорсуд провел предварительное слушание по делу Цуркан. Как сообщили "Интерфаксу" в суде, первое слушание дела по существу назначено на 11:00 по московскому времени 29 сентября. Кроме того, по ходатайству гособвинения срок содержания под стражей Цуркан был продлен на шесть месяцев.

Дело Цуркан

Цуркан была задержана летом 2018 года и с тех пор находится под стражей, за исключением периода с 16 января 2020 года до 7 февраля, когда один из судов освободил ее под запрет определенных действий.

По словам адвокатов, следствие считает, что 16 августа 2004 года она "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы". Цуркан вину не признает.

Мосгорсуд Карина Цуркан Интер РАО Иван Павлов Команда 29

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