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В Москве велосипедистка попала под уборочную машину

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Москве женщина на велосипеде не справилась с управлением и упала под колеса проезжающей мимо уборочной машине коммунальных служб, сообщили в столичной ГИБДД.

ДТП произошло около 17:30 у дома 62 на Нагатинской набережной.

Велосипедистка ехала по тротуару, потеряла равновесие и упала. Ее увезли в больницу.

22 сентября в Москве отмечают всемирный день без автомобиля.

На прошлой неделе городской департамент транспорта сообщил, что количество ДТП с участием велосипедов по сравнению с 2019 годом выросло на 37%, число погибших в таких авариях увеличилось на 33%, пострадавших на 38%. В 75% случаях в аварии попадают курьеры служ доставки горячей еды. На рост числа происшествий также могло повлиять то, что осадков в этом году выпадает в 2 раза больше, чем в прошлом, допустили чиновники.

Москва ГИБДД

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