Заммэра Наталья Сергунина подвела итоги московской акселерационной программы GoGlobal

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Объём сделок столичных ИТ-компаний на новых рынках может составить более 60 млн рублей, участники акселератора смогли с нуля запустить продажи в 21 стране, например, в США, Великобритании, Малайзии и Канаде, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Подведены итоги акселерационной программы GoGlobal, организованной Московским экспортным центром (МЭЦ) и "Акселератором ФРИИ" Фонда развития интернет-инициатив. Цель проекта - ускорить выход на зарубежные рынки компаний, которые производят продукты в сфере информационных технологий. Программу открыли весной этого года, тогда же стартовал прием заявок. Первый поток начался в июне и завершился в сентябре. В нем приняли участие 20 столичных компаний", - цитирует сайт мэра и правительства Москвы слова Сергуниной.

По ее словам, участники акселератора смогли с нуля запустить продажи в 21 стране - например, в США, Великобритании, Малайзии и Канаде. "За три месяца они заключили контракты объемом больше 236 тысяч долларов, и это на новых для себя рынках. В ближайшее время у них планируется подписание соглашений еще на 638 тысяч долларов", - сообщила Сергунина.

Она отметила, что с июня по сентябрь, пока длился первый поток, предприниматели изучали иностранные рынки, учились привлекать новых потребителей для своих продуктов за рубежом, настраивали ключевые бизнес-процессы, систему маркетинга и продаж для успешной работы на мировом рынке.

"По итогам акселератора компании подготовили стратегии по экспорту своих товаров и услуг, а также план работы на несколько лет вперед",- добавила вице-мэр.

В свою очередь, руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что Московский экспортный центр оплачивает 85 процентов стоимости трехмесячной программы для столичных компаний. "Участникам необходимо внести только 15 процентов от суммы. Для первого потока экспертной комиссией было отобрано 20 компаний из 364, подавших заявки. До конца года состоится еще один поток акселератора", - сказал Фурсин, чьи слова также приводятся на сайте.