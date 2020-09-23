В Красногорске запустили эксперимент по бесплатной помощи доул при родах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье запущен пилотный проект по бесплатному оказанию психологической помощи женщинам в родах. Как сообщил Минздрав региона, эксперимент стартовал в акушерском отделении Красногорской больницы №1.

Доулы - специально обученные женщины, которые оказывают роженицам психологическую помощь. Обычно их приглашают в частном порядке, они оформляются как участницы партнерских родов. В Красногорске они будут работать с одобрения властей и на регулярной основе.

В отделении ежедневно будет дежурить одна доула по графику. Во время дежурства она будет помогать нескольким женщинам. Если спрос на услугу вырастет, чиновники допускают привлечение дополнительных доул.

Доулы имеют медицинскую книжку и сдают анализы ПЦР на COVID-19. Они прошли специализированное обучение.

"В последнее время популярность партнерских родов растет. Мы проводим тренинги по партнерским родам и видим, что не каждый мужчина готов пойти на это, а желание женщины остается. Именно потому мы решили организовать бесплатное сопровождение родов доулами для тех, кто хочет эмоциональной поддержки. Такие помощницы в родах не совершают медицинских манипуляций, не ведут и не принимают роды. Они оказывают психологическую и эмоциональную поддержку женщинам, что особенно важно если это первые роды", - объяснил через пресс-службу замглавврача по акушерству и гинекологии Красногорской больницы №1 Рустем Ибрагимов.