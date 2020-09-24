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Схему движения изменили на Новорижском шоссе в районе Клина, Волоколамска и Истры

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В связи с ремонтными работами на Новорижском шоссе запустили временную схему движения транспорта в районе Клина, Волоколамска и Истры.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что до конца месяца завершат замену слоёв износа автомобильной дороги М-9 "Балтия" на участках с 91 по 103 км в н.п. Шелудьково, Высоково Волоколамского округа и ремонт дороги А-108 "Московское большое кольцо" на участках с 539 по 542 км в н.п. Решоткино, Коноплино Клинского округа.

В рамках мероприятий по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения производится установка акустического экрана на участке Новорижского шоссе с 59 по 60 км в д. Котово Истринского округа.

Окончание работ запланировано на середину октября 2020 года.

Московская область Клин Волоколамск Истра

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