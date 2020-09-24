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Самолет столкнулся с самоходным трапом в "Шереметьево"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет и самоходный трап столкнулись в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель аэропорта Роман Генис.

"Сегодня в 15:01 при постановке тягачом воздушного судна Вoeing-737 на место стоянки произошло соприкосновение правой плоскости крыла с самоходным пассажирским трапом", - сказал он в четверг "Интерфаксу".

В результате инцидента никто не пострадал. После инцидента, по словам Гениса, пассажиров из самолета высадили, а багаж выгрузили.

Москва Шереметьево

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