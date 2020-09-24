В Москве задержали группу грабителей столичных офисов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали группу подозреваемых в ограблении нескольких офисов Москвы, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, установлено, что кражи совершались в выходные дни и по будням после 16 часов, когда большинство работников покидало здания. "Злоумышленники вскрывали двери, проникали в помещения, находили сейфы и забирали из них денежные средства. Также они похищали и другие предметы, которые попадали в поле зрения", - сообщила представитель МВД.

Так, по данным полиции, из офиса крупной транспортной компании на проспекте Вернадского были украдены ноутбук, настольные часы в виде медведя и миллион рублей.

При этом, по словам Волк, по некоторым адресам преступники наведывались несколько раз.

"Например, из офисного здания на Лужнецкой набережной было похищено 200 тыс. рублей. Чтобы не привлекать внимания, соучастники переоделись в синюю рабочую одежду и вывезли в пластиковом контейнере для мусора небольшой металлический сейф с деньгами, который не смогли вскрыть на месте. А спустя пять дней в том же здании были украдены девять ноутбуков", - сказала она.

Подозреваемых задержали на 24-м километре Новорижского шоссе.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража).