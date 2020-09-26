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Ferrari врезался в микроавтобус у метро "Щукинская" в Москве

СМИ предполагают, что за рулем автомобиля мог находиться гендиректор Zaycev.net

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На Щукинской улице в Москве автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика "Трансавтолиз", который находился на остановке.

Телеканал 360 со ссылкой на управление МВД по Москве сообщает, что ДТП произошло около 15:20 недалеко от станции метро "Щукинская". Он отмечает, что за рулем Ferarri находился человек, похожий на генерального директора сайта с пиратской музыкой Zaycev.net Евгения Трухина. В свою очередь Рен ТВ пишет, что именно этот человек спровоцировал аварию.

Как сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале, в результате аварии пострадали две женщины в возрасте 60-65 лет.

В интернете появилась видеозапись момента аварии, по которой видно, что водитель Ferrari потерял управление в повороте, машину развернуло, и она боком влетела в стоявший у тротуара микроавтобус.

Москва

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