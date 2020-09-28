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Архнадзор призвал власти Москвы отклонить экспертизу участка у Кремля

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Общественное движение Архнадзор обратилось Мосгорнаследие с просьбой отклонить акт экспертизы, разрешающий объемное строительство возле Кремля на территории квартала № 4, говорится в сообщении Архнадзора.

Архнадзор направил в департамент замечания к Акту. В них, в частности, указывается, на возможность увеличения высоты застройки на участках, не просматривающихся с дальних точек, отсутствие упоминаний о сохранении исторического композиционно-пространственного типа застройки исторического владения, а также возможность "реконструкции" на территориях объектов культурного наследия.

Градозащитники опасаются, что существовавшие ранее планы застройки территории буду реализованы.

"Это второй квартал от Красной площади, охранная зона ЮНЕСКО, территория, хранящая средневековую планировку и памятники XV-XIX столетий. Опубликованный Акт подтверждает, что возникшие ранее планы по уплотнению застройки на территории Шевалдышевского подворья и Тёплых рядов лишь отложены на время", - говорят в Архнадзоре.

Москва Архнадзор

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