Хуснуллин сообщил о начале масштабного ремонта Белого дома

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Построенному около полувека назад на Краснопресненской набережной в Москве и пережившему удары снарядов в 1993 году Дому правительства РФ необходим серьёзный ремонт, из-за пандемии коронавируса работы начались только сейчас, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Здание старое, построенное в 70-80-е годы прошлого века. К тому же вспомним, что в 1993 году по нему стреляли снарядами. Такие удары бесследно не проходят", - заявил Хуснуллин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

"При экспертизе мы столкнулись с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и как следствие большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования", - добавил заместитель председателя правительства РФ.

По его словам, инженерные системы здания безнадежно устарели.

"Вы могли видеть кадры в СМИ, как затапливает помещения Белого дома. Те инженерные системы, которые эксплуатируются с момента ввода в эксплуатацию объекта, имеют существенный процент износа, технически и морально устарели. Также, как показало обследование, нуждаются в замене системы воздухоочистки и кондиционирования, которые отработали свой нормативный срок. Во времена распространения инфекции это становится вопросом безопасности", - подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что сейчас "остро проявилась необходимость обновления информационных систем" Белого дома.

"Сейчас большая часть работы правительства России ведется в режиме онлайн, имеющиеся мощности не выдерживают такой нагрузки. Для проведения видеоселектора, например, приходится ждать окна - все сутки расписаны. Решение о реконструкции Белого дома принималось еще в 2017 году, деньги на ремонт закладывались в бюджет этого года еще в 2019-м, но из-за пандемии работы начались только сейчас", - уточнил вице-премьер.

"Ремонт ведется поэтапно, надеюсь, нам удастся минимизировать переезды сотрудников, но, повторюсь, ситуация в здании сложная, поэтому мы предусмотрели возможность переселения части сотрудников в историческое здание Наркомнаца в Трубниковском переулке", - сообщил Хуснуллин в беседе с изданием.