Вакциной "Спутник V" привиты уже около шести тысяч москвичей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В рамках пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" привиты около шести тысяч москвичей, а также 600 медиков, все чувствуют себя нормально, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"На самом деле, эти испытания не препятствуют развитию промышленности, промышленных стандартов и производству массовой вакцины. Это дополнительные исследования, которые дали бы возможность расширить круг прививаемых - пожилые люди, дети. Но ничего уже не мешает промышленности производить вакцину", - отметил мэр.

Он выразил надежду, что в конце декабря - январе выпуск вакцины выйдет на промышленные масштабы, исчисляемые миллионами доз.

Как сообщалось, пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса института имени Гамалеи Минздрава России "Спутник V" проходят в Москве, в них примут участие 40 тысяч человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно, как сообщалось, начата вакцинация людей из групп риска - медиков, врачей, учителей.