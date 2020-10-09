Фигурант дела о чтениях в московских парках Мыльников осужден условно

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно Андрея Мыльникова, фигуранта уголовного дела о хищениях при организации культурных мероприятий, в которых участвовали писатели-оппозиционеры и представители творческой интеллигенции в первой половине 2010-х годов.

Также Мыльникову назначен штраф в размере 100 тыс. руб.

Мыльникову вменялось два эпизода особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ в ред. Федерального закона №26-ФЗ от 07 марта 2011 года, №207-ФЗ от 29 ноября 2012 года). В 2015 году он был задержан по делу о хищении денег, выделенных на организацию культурных мероприятий в Москве.

Деньги получило ЗАО "Бюро17". Его собственником и руководителем, как заявляли в Следственном комитете России (СКР), была уехавшая за границу Александрина Маркво, а номинальным директором значился Мыльников.

Как установило следствие, в 2010-2014 годах "Бюро17" заключило с Департаментом средств массовой информации и рекламы Москвы девять государственных контрактов на общую сумму 51 млн рублей и семь контрактов на 13 млн рублей с Роспечатью. Предметом госконтрактов были, в том числе, услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение престижа чтения в городских парках Москвы, а также конкурса литературных анонсов.

При организации нескольких мероприятий, утверждало следствие, "Бюро17" получило финансирование в полном объеме, однако фактически они были заменены на менее ценные либо их стоимость была существенно ниже, чем было предусмотрено контрактом и указано в соответствующих отчетах.

В 2014 году представитель СКР Владимир Маркин также отмечал, что в мероприятиях принимали участие писатели и представители творческой интеллигенции, "однако все они почему-то случайно оказались членами так называемого "Координационного совета оппозиции", "Лиги избирателей". В их числе представитель ведомства указывал Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна, Виктора Шендеровича, Бориса Акунина, телеведущих Михаила Шаца и Татьяну Лазареву.

Дело Мыльникова первый раз дошло до суда в начале 2019 года. Согласно обвинительному заключению, ему было вменено два эпизода хищения денежных средств – порядка 19,3 млн рублей и 1,09 млн рублей, выделенных из бюджета Москвы и РФ соответственно.

В мае прошлого года суд вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков в обвинении, которые препятствуют его рассмотрению, указав на ошибки следствия в подсчетах суммы ущерба. Второй процесс начался в феврале 2020 года.

Александрина Маркво в 2015 году было заочно арестована в России и объявлена в розыск по обвинению в мошенничестве.

По данным из открытых источников, в настоящее время Маркво проживает Лондоне в незарегистрированном браке с Владимиром Ашурковым – бывшим топ-менеджером "Альфа Групп" и одним из основателей "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального. В России Ашурков был объявлен в розыск по делу о мошенничестве при финансировании избирательной кампании Навального в мэры Москвы 2013 года. В Великобритании он получил политическое убежище.