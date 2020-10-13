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В Москве до конца года появится новый онлайн-сервис для бизнеса

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти столицы откроют электронный сервис "Московский инвестор" для приема жалоб и предложений от участников предпринимательской деятельности, сообщил мэр города Сергей Собянин во вторник.

"Для решения проблем столичных предпринимателей до конца года запустим электронный сервис "Московский инвестор". Его работа будет аналогична порталу "Наш город", который почти 9 лет помогает москвичам в решении разных вопросов", - написал Собянин в твиттере.

По его словам, предложения и жалобы от бизнеса будут приниматься по нескольким темам, в том числе по вопросам подключения к инженерным сетям, предоставления льгот по аренде, налогам и участию в торгах.

"На ответ отводится от 10 рабочих дней. Предприниматель получит его в своем личном кабинете на инвестиционном портале Москвы. В случае несогласия с решением можно подать обращение повторно", - добавил мэр.

Москва Сергей Собянин

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