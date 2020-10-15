Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

ТЦ "Черемушки" в Москве опечатали за нарушение мер профилактики COVID

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Деятельность торгового центра "Черемушки" на Профсоюзной улице в Москве временно приостановлена из-за несоблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности, само здание опечатано до решения суда, сообщило в четверг столичное управление Роспотребнадзора.

"Руководством центра не организован ежедневный "входной фильтр" в начале смены и в течение рабочего дня с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников", - говорится в сообщении.

Кроме того, в торговом центре нарушается дезинфекционный и масочно-перчаточный режимы.

Роспотребнадзор уточнил, что составлен протокол о временном запрете работы ТЦ, материалы дела направлены для рассмотрения в Гагаринский суд Москвы.

Москва Роспотребнадзор

Новости

Власти Москвы задумались о введении системы check in в госучреждениях

Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы заверили, что пока мобильные камеры не будут штрафовать за нарушение карантина

В мэрии Москвы заверили, что пока мобильные камеры не будут штрафовать за нарушение карантина
Пандемия коронавируса

Бизнес предложил мэрии ввести QR-коды в Москве в условиях пандемии

В Москве смягчили требования по предоставлению данных о сотрудниках на удаленке

Пандемия коронавируса

Для борьбы с COVID ночные заведения в Москве введут регистрацию гостей

Для борьбы с COVID ночные заведения в Москве введут регистрацию гостей

Ещё 57 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве внедрена система видеоконференцсвязи для дистанционной учебы

Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту

Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту
Экономический кризис

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

В Москве таксист погиб после падения на автомобиле в Яузу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');