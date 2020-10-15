ТЦ "Черемушки" в Москве опечатали за нарушение мер профилактики COVID

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Деятельность торгового центра "Черемушки" на Профсоюзной улице в Москве временно приостановлена из-за несоблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности, само здание опечатано до решения суда, сообщило в четверг столичное управление Роспотребнадзора.

"Руководством центра не организован ежедневный "входной фильтр" в начале смены и в течение рабочего дня с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников", - говорится в сообщении.

Кроме того, в торговом центре нарушается дезинфекционный и масочно-перчаточный режимы.

Роспотребнадзор уточнил, что составлен протокол о временном запрете работы ТЦ, материалы дела направлены для рассмотрения в Гагаринский суд Москвы.