Более 46 тыс. москвичей привлекли к ответственности за нарушения эпидтребований

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - За нарушения эпидемиологических требований с 1 сентября в столице к ответственности привлекли около 12 тыс. организаций и более 46 тыс. граждан, сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"С 1 сентября к административной ответственности привлечено около 12 тыс. юрлиц", - сказал Данчиков журналистам в пятницу.

Он добавил, что Роспотребнадзор приостановил деятельность за нарушения эпидтребований более 160 организаций.

"Такие недобросовестные действия юридических лиц могут привести к введению более жестких ограничительных мероприятий", - отметил руководитель главного контрольного управления столицы.

"Соблюдение всех мер и требований, установленных правительством Москвы, поможет справиться нам с этой непростой эпидемиологической ситуацией и не вводить более жестких ограничительных мероприятий, как это произошло во многих странах", - сказал Данчиков. По его словам, в западных странах введены уже более жесткие антикоронавирусные меры. Например, в Баварии ношение масок предусмотрено не только в помещениях, но и на улицах, а штраф составляет до 25 тыс. евро.

Он напомнил, что с 12 октября организации в столице должны перевести на "удаленку" не менее 30% сотрудников и отчитаться об этом через портал mos.ru. 19 октября начались проверки соблюдения этого требования. За нарушение предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. или приостановка деятельности до 90 суток.

Данчиков призвал сотрудников на "удаленке" не передвигаться без лишней нужды по городу. Представитель ведомства добавил, что "эпидемиологическая ситуация в городе развивается не лучшим образом".