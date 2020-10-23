Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
на 23.10В России 1 480 646+17 340В мире 41 695 675+468 499

Более 46 тыс. москвичей привлекли к ответственности за нарушения эпидтребований

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - За нарушения эпидемиологических требований с 1 сентября в столице к ответственности привлекли около 12 тыс. организаций и более 46 тыс. граждан, сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"С 1 сентября к административной ответственности привлечено около 12 тыс. юрлиц", - сказал Данчиков журналистам в пятницу.

Он добавил, что Роспотребнадзор приостановил деятельность за нарушения эпидтребований более 160 организаций.

"Такие недобросовестные действия юридических лиц могут привести к введению более жестких ограничительных мероприятий", - отметил руководитель главного контрольного управления столицы.

"Соблюдение всех мер и требований, установленных правительством Москвы, поможет справиться нам с этой непростой эпидемиологической ситуацией и не вводить более жестких ограничительных мероприятий, как это произошло во многих странах", - сказал Данчиков. По его словам, в западных странах введены уже более жесткие антикоронавирусные меры. Например, в Баварии ношение масок предусмотрено не только в помещениях, но и на улицах, а штраф составляет до 25 тыс. евро.

Он напомнил, что с 12 октября организации в столице должны перевести на "удаленку" не менее 30% сотрудников и отчитаться об этом через портал mos.ru. 19 октября начались проверки соблюдения этого требования. За нарушение предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. или приостановка деятельности до 90 суток.

Данчиков призвал сотрудников на "удаленке" не передвигаться без лишней нужды по городу. Представитель ведомства добавил, что "эпидемиологическая ситуация в городе развивается не лучшим образом".

Главконтроль Москва Евгений Данчиков Коронавирус

Новости

Мэрия заявила о 45% москвичей с доходом свыше 60 тыс. рублей в месяц

Мэрия заявила о 45% москвичей с доходом свыше 60 тыс. рублей в месяц
Пандемия коронавируса

Власти Москвы опровергли сообщения о дефиците лекарств от коронавируса

Власти Москвы опровергли сообщения о дефиците лекарств от коронавируса

В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

Депутат Мосгордумы получил условный срок по обвинению в присвоении бюджетных средств

Депутат Мосгордумы получил условный срок по обвинению в присвоении бюджетных средств

ФСБ предотвратила теракт в здании госорганов в столичном регионе

ФСБ предотвратила теракт в здании госорганов в столичном регионе
Пандемия коронавируса

В Москве временные госпитали при клиниках начали прием COVID-больных

В Москве временные госпитали при клиниках начали прием COVID-больных

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей
Пандемия коронавируса

Посетителей трех ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок

На МКАД в Москве начали ловить "обочечников" с помощью "Паркона"

На МКАД в Москве начали ловить "обочечников" с помощью "Паркона"
Пандемия коронавируса

На МГТУ имени Баумана завели административное дело

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');