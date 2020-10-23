Госавтоинспекция Москвы будет регистрировать автомобили ежедневно

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Столичная Госавтоинспекция проинформировала, что подразделения по регистрации автомобилей переходят на режим работы без выходных.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, такое решение принято из-за "определенных трудностей" в подаче заявлений на регистрацию машин в электронном виде.

По данным ГИБДД, граждан в отделениях регистрации транспортных средств межрайонных отделов Госавтоинспекции будут принимать ежедневно.

В управлении рекомендовали гражданам по возможности планировать личное обращение в подразделения Госавтоинспекции с учетом высокой загруженности в утренние часы.