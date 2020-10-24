68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 6312 до 6380, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.

"В Москве за сутки скончались 68 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 63 человека.

По данным на утро субботы, в российской столице выявлено 391 361 случай заражения COVID-19, 287 910 человека вылечились от инфекции.