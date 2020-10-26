Незаконная продажа алкоголя пресечена в апартаментах башни "Федерация"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" пресечена незаконная продажа алкоголя, а в апартаментах закрыта незаконная кальянная, сообщил в понедельник столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В ходе проверки было выявлено, что в двух помещениях апартаментов, предназначенных для индивидуального проживания, осуществлялась коммерческая деятельность. На 75-м этаже функционировало кафе, где и осуществлялась реализация алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Из незаконного оборота изъято 219 единиц крепкой алкогольной продукции и пива", - говорится в сообщении.

В отношении владельцев кафе департамент торговли и услуг Москвы составил протоколы по статье 14.17 (нарушение требований к обороту алкогольной продукции) и ч.2 ст. 14.16 (оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота) КоАП РФ.

Кроме того, на 84-м этаже той же башни в индивидуальных апартаментах, принадлежащих физическому лицу, работала кальянная. Там тоже обнаружили незаконную продажу алкогольной продукции, изъято 16 единиц крепкого алкоголя. В отношении сотрудников кальянной составлен протокол по ч.1. ст.14.17.1 КоАП (розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом).