Аренду самой дорогой "однушки" в Москве оценили в 120 тыс. рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Максимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве в октябре составляет 120 тыс. рублей в месяц, сообщили в компании "Инком-Недвижимость".

"Первую позицию в перечне самых высокобюджетных однокомнатных квартир внаем занимает лот за 120 тыс. рублей в месяц. Объект площадью 40 кв.м расположен в 7-этажном сталинском доме на старом Арбате, рядом с театром им. Вахтангова", - говорится в исследовании компании.

Ремонт в квартире выполнен по индивидуальному дизайн-проекту, установлена современная мебель и бытовая техника, система очистки воды. Дом охраняется, ведется видеонаблюдение.

В топ-5 наиболее дорогостоящих октябрьских предложений найма однокомнатных квартир в старых границах Москвы вошли квартиры, расположенные в районах Арбат, Басманный и Тверской, их стоимость составляет от 110 до 80 тыс. рублей.

Второе место занимает "однушка" студийной планировки по цене 110 тыс. рублей в месяц в 8-этажном кирпичном доме на Смоленской улице. Квартира имеет площадь 45 кв.м.

На третьей строчке рейтинга располагаются двухуровневые апартаменты на 9 этаже в лофт-квартале TriBeKa Apartments на Н. Красносельской улице. Метраж объекта составляет 40 кв.м, месячная стоимость аренды - 100 тыс. рублей. Апартаменты укомплектованы мебелью и бытовой техникой.

Завершают пятерку наиболее дорогих предложений аренды однокомнатная квартира площадью 54 "квадрата" в ЖК бизнес-класса "Гороховский, 12" (95 тыс. рублей в месяц) и двухуровневая квартира со студийной планировкой в кирпичном доме в Б. Гнездниковском переулке (80 тыс. рублей). Реконструированный особняк дореволюционной постройки является памятником архитектуры.