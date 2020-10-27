Глава института "Микроб" не увидел смысла в дезинфекции улиц

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Обработка дезинфицирующими средствами улиц и открытых пространств во время пандемии коронавируса не имеет никакого отношения к противоэпидемическим мероприятиям и может быть даже опасна, сообщил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

"Это нонсенс, который бьет и формирует устойчивую патогенную микрофлору на улицах, когда идёт масштабная обработка улиц дезинфектантами. Это вообще не имеет к противоэпидемическим мероприятиям никакого отношения",- сказал Кутырев в ходе форума "Здоровое общество".

Также он предостерег от бездумного употребления антибиотиков при коронавирусной инфекции. Кутырев подчеркнул, что при вирусных инфекциях их не применять без показаний врача. "А у нас часто именно врачи и назначают антибиотики при лечении вирусных инфекций, к сожалению, парадокс такой имеет место быть", - сказал он.

Директор института напомнил, что антибиотики не только действуют на вирус, но и на микрофлору кишечника человека, на микробиоту, подавляя полезные микроорганизмы в кишечнике, которые впрямую участвуют в выработке иммунитете.

"Во-вторых, мы создаем дисбаланс, мы создаем почву для того, чтобы в организме любые возбудители легче проникали. И третий аспект - создаем патогены, устойчивые к антибиотикам",- сказал глава "Микроба".

Он уточнил, что при назначении при бактериальных инфекциях антибиотики необходимо пить курсом не менее 5-7 дней, после чего принимать необходимые пробиотики для восстановления нормальной микрофлоры.

16 октября, в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в октябре возобновлено проведение работ по дезинфекции общественных пространств в Москве.