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Еще 69 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 6644 до 6713.

"В Москве скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

На утро четверга в Москве зафиксировано 413 928 случаев заражения коронавирусом, 303 831 пациент вылечился от инфекции.

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