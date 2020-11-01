В Москве у Казанского вокзала открыли после ремонта подземный переход

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Подземный переход у Казанского вокзала в центре Москвы вновь доступен для пешеходов после длительной реконструкции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы в воскресенье.

"Теперь с Новорязанской улицы до станции "Комсомольская" дойти можно всего за несколько минут. Мы отремонтировали подуличный переход под Казанским вокзалом - он был закрыт целых 14 лет", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в ходе реконструкции укрепили несущие конструкции, заменили облицовку, обновили гидроизоляцию, освещение и разместили навигацию, чтобы каждый мог легко и быстро ориентироваться.

В настоящее время в районе площади трех вокзалов - Казанского, Ленинградского и Ярославского - строят эстакаду для дополнительных железнодорожных путей Московских центральных диаметров.