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Вагон трамвая сошел с рельсов на востоке Москвы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Вагон одного из трамваев, следовавшего из депо без пассажиров по маршруту номер 2 на востоке столицы, сошел с рельсов утром во вторник, сообщила пресс-служба департамента транспорта города.

"На пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе сошел с рельсов вагон трамвая, следовавшего из депо на маршрут номер 2. Никто не пострадал", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в телеграм-канале.

В департаменте уточнили, что по маршруту работают компенсационные автобусы. О причинах схода вагона с рельсов не сообщается.

Позднее департамент транспорта уточнил, что движение трамваев на пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе восстановлено в 9:00 вторника.

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