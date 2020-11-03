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Архсовет раскритиковал проект на месте часового завода "Слава" в Москве

Архсовет раскритиковал проект на месте часового завода "Слава" в Москве
Проект многофункционального комплекса на Ленинградском проспекте
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Архсовет Москвы отклонил архитектурно-функциональную концепцию первой очереди строительства многофункционального комплекса (МФК) по адресу Ленинградский проспект, вл.8, на месте снесенного часового завода "Слава" напротив Белорусского вокзала.

"Очень важное место. Проект будет очевидно публично-резонансный. Поступило новое предложение. Мнение по нему разделилось между критическим и очень критическим. Мы вправе ожидать более интересных авторских решений. Это было бы хорошее место для конкурса. Проект нужно доработать и рассмотреть повторно", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Архитекторы раскритиковали генплан и плотность застройки, жесткое деление пространства на частное и общественное. Также критику вызвали фасады зданий и их материалы. Кроме того, нарекания касались транспортной схемы на территории всего комплекса.

Как отметил в своей презентации глава авторского коллектива, предложившего концепцию, Филип Болл, проект предусматривал ограничение по высоте в 75 м, но архитекторы "из уважения к окружающей застройке" пока ограничились 66 м.

"Главное вписать проект в застройку так, как будто здания всегда тут были. В первую очередь войдут два корпуса, максимальная высотная отметка 17 этажей, 66 м. Отсылку к существующей застройке с балконами создадут акценты на фасадах", - уточнил он.

Площадь проекта 3,4 га, из которых к первой очереди относится 1,2 га. Речь шла о строительстве 575 апартаментов и 253 машиномест. На "уровне земли" было запланировано ритейл-пространство. Для жителей была предусмотрена озелененная территория внутри комплекса, которая будет частной.

Заказчик проекта ООО "МР-ЦЕНТР". Архитекторы: Dayer Rus/ООО "Подземпроект".

Ранее сообщалось, что ВЭБ выбрал застройщиком МФК на месте часового завода "Слава" рядом с Белорусским вокзалом в Москве компанию MR Group. Ранее ВЭБ как владелец актива привлек ДОМ.РФ к подготовке проекта и управлению. В течение прошлого года шел процесс реструктуризации долговой нагрузки и планирования, сейчас он готов к реализации.

Завод "Слава" на Ленинградском проспекте, 8 был снесен в 2008-2011 гг. Планируется, что на его месте будет возведен одноименный МФК, включающий в себя жилую и офисную части. Общая площадь застройки превысит 300 тыс. кв.м. Также в состав МФК войдут арендное жилье, ритейл-зона на первых этажах, паркинг на более чем 2 тыс. машиномест и коливинг (common living – совместное проживание).

Проект будет реализован в четыре очереди. Ввод последней намечен на 2025 год.

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