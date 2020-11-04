В МВД опровергли сообщения о захвате заложников в Москве

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Столичные правоохранительные органы опровергли сообщения СМИ о захвате заложников в одной из квартир на севере Москвы.

"Информация об удержании людей в квартире на Севере Москвы не соответствует действительности", - сказали журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный удерживает заложников в квартире на Головинском шоссе и угрожает устроить взрыв.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что полицейские проникли в квартиру, из которой поступили сообщения о предполагаемом инциденте, в ней злоумышленника не оказалось. "Там живёт другая семья", - отметил собеседник агентства.