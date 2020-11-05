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Бизнесменам предложили оценить уровень "деловой" коррупции в Москве

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы приглашает столичных предпринимателей до 16 ноября принять участие во всероссийском опросе для выяснения их мнения об уровне коррупции при взаимодействии бизнеса с органами власти.

"Социологический опрос для представителей бизнеса проводится с 1 по 16 ноября. Главная цель исследования - оценить уровень "деловой" коррупции в городе. Благодаря собранным сведениям органы власти смогут объективно оценить уровень "деловой" коррупции в Москве и выработать решения по ее минимизации", - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

Результаты соцопроса "будут доведены до руководства страны" для повышения эффективности борьбы с коррупцией, пояснили в мэрии.

Уточняется, что "деловая" коррупция - это коррупция, возникающая при взаимодействии властей и бизнеса. Исследование проводится по всей стране в рамках национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

"Всем участникам гарантируется анонимность. Данные, собранные в ходе исследования, используются только в обобщенном виде", - отмечается в сообщении.

В соцопросе не участвуют представители бизнеса, которые осуществляют экономическую деятельность в религиозных, политических, общественных и экстерриториальных организациях, домашних хозяйствах и частных домашних хозяйствах по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, федеральные и областные госорганы, а также организации социального обеспечения и военной безопасности.

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