В Москве запустят единое приложение для планирования поездок по городу

В приложение MaaS будут интегрированы все виды транспорта и инфраструктуры

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Специальное приложение, с помощью которого можно спланировать и организовать поездку на городском транспорте, разрабатывается для Москвы.

"В новой колонке я расскажу о концепции MaaS (Mobility-as-a-Service или "Мобильность как услуга"), которая активно разрабатывается в Москве. Это мобильная платформа, с помощью которой можно спланировать и организовать поездку, где сочетаются разные виды городского транспорта с заранее определенной или динамической стоимостью, но обязательно выгодной вам и настроенной под вас", - написал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своем блоге в пятницу.

По его словам, в приложение будут интегрированы все виды транспорта и инфраструктуры. "Там можно будет увидеть загруженность линий метро и МЦД, наземного транспорта, платных парковок и дорог. Все это мы интегрируем в приложение. До конца 2021 года мы будем постепенно наполнять городское приложение сервисами, поэтому очень заинтересованы в максимально большом круге транспортных партнеров и приглашаем к сотрудничеству всех желающих", - сказал заммэра.

Кроме того, он сообщил, что в систему будут интегрированы и частные операторы. "У нас остался один крайне важный и непростой этап - интегрировать в систему не только городские сервисы, но и сервисы частных транспортных операторов, интернет-агрегаторов, прокат велосипедов и самокатов", - добавил Ликсутов.

Он пояснил, что сейчас для планирования поездки нужно пользоваться отдельными транспортными приложениями, а MaaS должен их все объединить в одно. "Вы сможете увидеть все в одном месте, прокладывать единый маршрут, один раз его оплачивать, выбирать из всего разнообразия подходящий транспорт в зависимости от ваших пожеланий и возможностей, сразу получать всю сопутствующую информацию о поездке, ограничениях, перекрытиях, и, что очень важно, тарифах разных операторов", - сказал Ликсутов.