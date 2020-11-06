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10-летняя школьница умерла на уроке физкультуры в Москве

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел утром в пятницу на уроке физкультуры в столичной школе на улице маршала Захарова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что около 9:00 10-летняя девочка, ученица 5-го класса, во время пробежки на уроке физкультуры почувствовала недомогание и потеряла сознание.

По его информации, приехавшие врачи "скорой помощи" пытались реанимировать ребенка, но спасти ее не удалось.

По предварительной информации, девочка скончалась в результате отрыва тромба, добавил собеседник агентства.

Москва

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