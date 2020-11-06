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Активистов "Левого фронта" задержали с баннером против капитализма

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Москве на Кремлевской набережной полицейские задержали четырех активистов "Левого фронта", сообщил в твиттере координатор движения Сергей Удальцов. По его данным, задержанных доставили в ОВД "Китай-город".

Он отметил, что они просто шли, а в руках у них был свернутый баннер "Капитализм убивает Россию!" Удальцов подчеркнул, что ношение свернутого баннера не является нарушением.

Полиция действовала жестко, активистов "повалили на асфальт, заломили им руки, после чего затолкали в автобус", написал политик.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Москва МВД Сергей Удальцов Левый фронт

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