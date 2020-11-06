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На юго-востоке Москвы произошел пожар на бывшем заводе ЖБИ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Площадь пожара на бывшем заводе на юго-востоке Москвы увеличилась до 500 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС Москвы.

В ведомстве отметили, что внутри неэксплуатируемого здания горит строительный мусор на общей площади около 500 квадратных метров.

Пожар возник на территории бывшего завода железобетонных изделий по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13.

В результате пожара произошло частичное обрушение центральной части здания на общей площади около 150 квадратных метров. В центральной части могут находиться старые газовые баллоны.

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