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Портал для приемных родителей заработал в Москве

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В столице начал работу портал "Моя новая семья" (usynovi-moskva.ru), на котором представлена информация о детях-сиротах и о том, как усыновить ребенка, сообщает сайт столичной мэрии в понедельник.

"Новый портал "Моя новая семья" предназначен в первую очередь для будущих приемных родителей. Задача нового портала - собрать всю информацию о детях, оставшихся без родительской опеки, о формах принятия детей в семью, о центрах содействия семейному воспитанию и социальной помощи сиротам и приемным семьям в одном месте, чтобы каждая потенциальная замещающая семья и каждый ребенок скорее нашли друг друга и получили комплексную поддержку", - приводятся слова замруководителя департамента труда и соцзащиты населения столицы Екатерины Бербер.

На ресурсе представлены страницы всех центров содействия семейному воспитанию, сведения о школах приемных родителей, полезные советы для родителей и опекунов.

Те, кто уже воспитывает приемных детей, с помощью портала узнают о существующих мерах социальной поддержки и о сопровождении замещающих семей. Также есть раздел общественного совета опекунов.

В разделе "Выпускники" рассказывается о постинтернатном патронате. Также здесь доступна информация о том, какую помощь можно получить от государства после выпуска из центра.

Москва Екатерина Бербер

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