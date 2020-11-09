Пассажирский автобус столкнулся с фурой на западе Москвы

В результате пострадали шесть человек

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус и фура столкнулись утром в понедельник на западе столицы, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительной информации, автобус задел полуприцеп, припаркованный у дома 13 на улице Чоботовская. В результате столкновения пострадали три пассажира", - сказал собеседник агентства.

По его информации, пассажиры автобуса получили легкие травмы из-за падения в салоне. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, движение на Чоботовской улице ограничено.

В пресс-службе столичного управления полиции подтвердили информацию об инциденте. "Примерно в 9:15 на пересечении улиц Скульптора Мухиной и Чоботовской произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате аварии пострадали шесть человек", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе главка.

Там отметили, что в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, информированный источник сказал "Интерфаксу", что из шести пострадавших двое были госпитализированы.

В столичном департаменте транспорта ранее сообщали, что ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №5, произошло у дома 13 на улице Чоботовская.

В департаменте добавили, что в результате ДТП погибших нет, "в автобусе пострадали шесть человек, им оказывается необходимая медицинская помощь".