Движение пригородных поездов сбилось на Савеловском направлении

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - По техническим причинам вечером в понедельник затруднено движение на Савеловском направлении и МЦД-1 (Московском центральном диаметре), сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"На перегоне Марк - Бескудниково поезда следуют по одному пути. В связи с этим задерживаются несколько пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево и обратно", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, для нормализации графика движения поездов некоторые электрички выведены из расписания.