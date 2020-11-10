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В "Шереметьево" задержали мужчину, угрожавшего совершить теракт

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали авиадебошира, угрожавшего совершить теракт на борту самолета рейсом Москва - Петропавловск-Камчатский, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Инцидент произошел накануне, 9 ноября, вечером, в столичном аэропорту "Шереметьево", сказали журналистам в управлении. Из-за неадекватного поведения одного из пассажиров этого самолета пришлось вызывать транспортную полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что непосредственно перед вылетом 24-летний мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов, на замечания не реагировал и угрожал совершить теракт. Он был задержан и доставлен в линейное подразделение МВД. В МВД отметили, что полицейские в ходе осмотра самолета не нашли на его борту опасных предметов.

Следователь линейного управления МВД России в "Шереметьево" завел уголовное дело на дебошира, оказавшегося жителем Башкирии, по ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Шереметьево Москва МВД

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