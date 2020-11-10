Умер один из ведущих педагогов Москвы Владимир Овчинников

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Основатель и многолетний директор физико-математического лицея "Вторая школа" Владимир Овчинников скончался в возрасте 92 лет в Москве.

"На 93-году жизни не стало выдающегося педагога, основателя и многолетнего директора лицея "Вторая школа" Владимира Федоровича Овчинникова. Он по праву является легендой московского образования. В 1956 году он возглавил школу-новостройку и всего за несколько лет, объединив вокруг себя единомышленников, превратил ее в уникальное учебное заведение - одну из ведущих физико-математических школ страны", - написал департамент образования Москвы в своем фейсбуке.

Овчинников за долгие годы своей работы воспитал целую плеяду выдающихся ученых и педагогов, которые продолжают начатое им дело, говорится в сообщении. "До последнего дня он принимал деятельное участие в работе родной школы, был мудрым наставником для молодых педагогов", - отметили в департаменте

За вклад в развитие системы образования Москвы и страны Овчинников был награжден почетным званием "Народный учитель России".