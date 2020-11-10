Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:52Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Умер один из ведущих педагогов Москвы Владимир Овчинников

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Основатель и многолетний директор физико-математического лицея "Вторая школа" Владимир Овчинников скончался в возрасте 92 лет в Москве.

"На 93-году жизни не стало выдающегося педагога, основателя и многолетнего директора лицея "Вторая школа" Владимира Федоровича Овчинникова. Он по праву является легендой московского образования. В 1956 году он возглавил школу-новостройку и всего за несколько лет, объединив вокруг себя единомышленников, превратил ее в уникальное учебное заведение - одну из ведущих физико-математических школ страны", - написал департамент образования Москвы в своем фейсбуке.

Овчинников за долгие годы своей работы воспитал целую плеяду выдающихся ученых и педагогов, которые продолжают начатое им дело, говорится в сообщении. "До последнего дня он принимал деятельное участие в работе родной школы, был мудрым наставником для молодых педагогов", - отметили в департаменте

За вклад в развитие системы образования Москвы и страны Овчинников был награжден почетным званием "Народный учитель России".

Владимир Овчинников

Новости

В "Шереметьево" задержали мужчину, угрожавшего совершить теракт

Пандемия коронавируса

Московским барам и кафе на два месяца запретят работать после 23 часов

Пандемия коронавируса

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Москва потратит 28,5 млрд рублей за три года на видеонаблюдение

Москва потратит 28,5 млрд рублей за три года на видеонаблюдение

Москва потратит 134 млн рублей на детальную съемку города с дронов

Пандемия коронавируса

В Подмосковье заблокируют соцкарты пожилых и переведут студентов на удаленку

В Новой Москве начали строить школу-гигант на 2,1 тыс. учеников

В Новой Москве начали строить школу-гигант на 2,1 тыс. учеников

Майский антирекорд по суточному приросту COVID-19 побит в Москве

В московских школах с 2021 года будут готовить "журналистов будущего"

Температура в Москве опустилась ниже нуля впервые с начала осени

Температура в Москве опустилась ниже нуля впервые с начала осени
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');