Ещё 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 7429 до 7502.

"В Москве скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 486 970 случаев заражения COVID-19, вылечились от инфекции 346 889 человек.