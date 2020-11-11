Движение на восточном участке МКАД затруднено из-за ДТП с грузовиком

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На внешней стороне 1 км МКАД в ночь на среду произошло ДТП: грузовик наехал на ограждение, после чего опрокинулся прицеп, сообщил столичный департамент транспорта.

"Движение по 2-й и 3-й полосам ограничено. Для разбора и уборки дороги понадобится несколько часов", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

На месте аварии работают оперативные службы города, водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.