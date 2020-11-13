Москвича арестовали за аферы с квартирами на 750 млн рублей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве с недвижимостью около 100 покупателей жилья в Москве, предполагаемый ущерб от действий афериста превысил 750 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативникам стало известно о жителе столицы, публикующем в интернете объявления о продаже муниципальной недвижимости по низким ценам, рассказала Волк журналистам. При общении с клиентам злоумышленник, ссылаясь на широкий круг знакомств в органах власти, обещал помочь в получении субсидии на приобретение квартир из жилого фонда Москвы и оформлении жилья в собственность.

По словам представителя МВД, граждане заключали договоры на оказание юридических услуг по сопровождению сделок о выкупе квартир с подконтрольными аферисту фирмами и платили деньги. В дальнейшем фигурант не выходил на связь, либо обвинял клиентов в нарушении условий договора и не возвращал полученные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейскими проведено девять обысков, в результате которых обнаружены поддельные удостоверения, спецпропуска, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу, уточнила Волк.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Установлено, что подозреваемый и ранее совершал аналогичные преступления, за что отсидел срок в колонии, заключила представитель МВД.