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Движение "Ласточек" Москва - Иваново изменено из-за схода с рельсов состава с мазутом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Движение поездов "Ласточка" на Северной железной дороге (СЖД) изменено на маршруте Москва - Иваново из-за схода вагонов с мазутом во Владимирской области, сообщает пресс-служба СЖД.

"Поезда "Ласточка" №№ 738, 740, 838 Москва - Иваново проследуют измененным маршрутом Москва (Курский вокзал) - Орехово-Зуево - Бельково - Иваново. Для пассажиров поездов "Ласточка", совершающих посадку на эти поезда и высадку в Шуе, организовано автобусное сообщение до станции Иваново", - говорится в сообщении.

Информация о времени задержки поездов уточняется.

В понедельник в 14:07 мск (238 км) на участке сошли с рельсов 34 вагона грузового поезда. Состав перевозил мазут. В результате погиб дорожный мастер. По данным местного управления МЧС, вылился груз из 6 цистерн. В регионе указом губернатора введен режим ЧС.

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