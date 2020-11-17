Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Температура воздуха на опорной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 вторника опустилась до минус 6,4 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала осени. Предыдущий минимум фиксировался 12 ноября (минус 2,9 градуса)", - сказал представитель метеобюро.

По данным синоптиков, самой морозной ночь 17 ноября была в 1951 году (минус 21,6 градуса).

Ранее сообщалось, что понедельник, 16 ноября, стал началом метеорологической зимы в Москве, средняя за сутки температура впервые с начала холодного сезона ушла в минус. До этого последний месяц осени в городе был на 4 теплее климатической нормы.