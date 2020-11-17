Рабочий пострадал после взрыва бочки с разогретым клеем в Москве

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Из-за нарушения технологии при проведении капремонта жилого дома в столичном районе Некрасовка пострадал один из рабочих, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Во дворе дома 31 на улице Рождественская бригада разогревала бочку с клеем, произошел взрыв", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, в результате инцидента с открытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован один из рабочих. "Его жизни ничто не угрожает", - добавил источник.