Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.11В России 1 971 013+22 410В мире 55 021 938+651 752

Рабочий пострадал после взрыва бочки с разогретым клеем в Москве

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Из-за нарушения технологии при проведении капремонта жилого дома в столичном районе Некрасовка пострадал один из рабочих, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Во дворе дома 31 на улице Рождественская бригада разогревала бочку с клеем, произошел взрыв", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, в результате инцидента с открытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован один из рабочих. "Его жизни ничто не угрожает", - добавил источник.

Москва

Новости
Пандемия коронавируса

Собянина попросили отложить расширение платных парковок на время пандемии

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Аскольд Запашный госпитализирован из-за проблем со здоровьем

Аскольд Запашный госпитализирован из-за проблем со здоровьем

Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве

СКР возбудил уголовное дело о смерти пяти пациентов в Москве

В Москве согласовали проект новой штаб-квартиры "Яндекса"

В Москве согласовали проект новой штаб-квартиры "Яндекса"

Минимальные пенсии в Москве повысятся до 20 200 рублей

В Москву пришла метеорологическая зима

В Москву пришла метеорологическая зима

В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом

Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');