Автомобиль упал в Москву-реку

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - ДТП произошло днем во вторник в Москве на Пречистенской набережной, в районе храма Христа Спасителя, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Около полудня водитель автомобиля "Шевроле", двигаясь по Соймоновскому проезду в сторону Пречистенской набережной, потерял управление, пробил ограждение, после чего автомобиль упал в Москву-реку", - рассказал собеседник агентства. По его информации, машиной управлял мужчина в возрасте около 50 лет, ему выбраться из салона не удалось.

"На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Движение на набережной в районе ДТП затруднено", - добавил источник.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что ДТП произошло у дома 35 на Пречистенской набережной. "По информации от сотрудников МЧС, водитель находился в машине, выбраться ему не удалось. Пассажиров в машине не было", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в телеграм-канале.