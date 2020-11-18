Первый снежный покров в Москве сформируется в субботу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Москва днем в пятницу окажется в зоне холодного атмосферного фронта, начнется небольшой снег, который усилится в ночные часы, сообщается на сайте "Метеоновости" в среду.

"Снег пойдет при отрицательной температуре воздуха, поэтому таять не будет", - говорится в сообщении.

К утру субботы, 21 ноября (по народному календарю Михайлов день - ИФ), сформируется снежный покров высотой 2-4 см, скорее всего временный, пишут "Метеоновости".