Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:40Заразились
на 18.11В России 1 991 998+20 985В мире 55 624 562+610 216

Первый снежный покров в Москве сформируется в субботу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Москва днем в пятницу окажется в зоне холодного атмосферного фронта, начнется небольшой снег, который усилится в ночные часы, сообщается на сайте "Метеоновости" в среду.

"Снег пойдет при отрицательной температуре воздуха, поэтому таять не будет", - говорится в сообщении.

К утру субботы, 21 ноября (по народному календарю Михайлов день - ИФ), сформируется снежный покров высотой 2-4 см, скорее всего временный, пишут "Метеоновости".

Москва

Новости

Двоих детей убили в квартире на северо-востоке Москвы

Пандемия коронавируса

На борьбу с COVID-19 в Москве выделят еще почти миллиард рублей

На борьбу с COVID-19 в Москве выделят еще почти миллиард рублей

Ученики 6-11 классов в Москве останутся на "дистанционке" до 6 декабря

Ученики 6-11 классов в Москве останутся на "дистанционке" до 6 декабря
Пандемия коронавируса

Собянина попросили отложить расширение платных парковок на время пандемии

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Аскольд Запашный госпитализирован из-за проблем со здоровьем

Аскольд Запашный госпитализирован из-за проблем со здоровьем

Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве

СКР возбудил уголовное дело о смерти пяти пациентов в Москве

В Москве согласовали проект новой штаб-квартиры "Яндекса"

В Москве согласовали проект новой штаб-квартиры "Яндекса"

Минимальные пенсии в Москве повысятся до 20 200 рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');