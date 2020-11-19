Стоимость платной дороги от Дмитровского до Ярославского шоссе выросла до 42 млрд руб.

Строительство начнется в декабре текущего года

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость концессионного проекта строительства платной автодороги между Дмитровским и Ярославским шоссе (Виноградово - Болтино - Тарасовка) в Подмосковье увеличена с 30 млрд рублей до 42 млрд рублей. Увеличение произошло за счет привлечения концессионером дополнительных средств в Газпромбанке, сообщила компания пресс-служба группы "ВИС".

Группа подавала частную концессионную инициативу в правительство Подмосковья в начале 2017 года и год спустя подписала концессионное соглашение на строительство 16-километровой дороги. Концессионером выступает дочернее ООО "Четвертая концессионная компания".

По условиям соглашения, строительство планировалось начать еще во второй половине 2019 года и закончить за четыре года. Окончательная стоимость проекта тогда заявлялась на уровне не больше 30 млрд рублей при 75-процентной доле частных инвестиций (20% - собственные средства "ВИСа", 55% - привлеченные в Газпромбанке деньги) и капитальном гранте из бюджета Московской области в 7,7 млрд руб.

Как следует из сообщения группы, "ВИС", Газпромбанк и Московская область в среду подписали на полях форума "Транспортная неделя - 2020" соглашение, которое предусматривает увеличение частных инвестиций в концессионный проект. Была подписана и кредитная документация.

"Общая стоимость строительства составит не более 42 млрд рублей. При этом реализация проекта предусматривает финансирование из бюджета Московской области в прежнем объёме 7,7 млрд руб., частные инвестиции группы "ВИС" свыше 6 млрд руб. и более 40 млрд рублей кредитных средств, предоставляемых концессионеру Газпромбанком", - говорится в сообщении компании.

Проектная документация по строительству дороги получила положительное заключение Главгосэкспертизы, выданы разрешения на строительство по нескольким этапам. Строительство начнется в декабре 2020 г., отмечается в сообщении.

Концессионер после ввода объекта в эксплуатацию будет эксплуатировать построенную дорогу до 2033 г.

Платная хордовая автодорога "Виноградово - Болтино - Тарасовка" - один из первых крупных проектов в сфере дорожного строительства в России, который будет реализован по частной концессионной инициативе. Она пройдет на удалении 4-8 километров от МКАД, выполняя роль дублера, соединит Ярославское и Дмитровское шоссе. Пропускная способность составляет до 40 тыс. автомобилей в сутки.