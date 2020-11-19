Американский бизнес инвестировал в экономику Москвы $2,7 млрд

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Объем накопленных инвестиций в экономике Москвы со стороны бизнеса из США составляет $2,7 млрд. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Москва сегодня – одна из крупнейших городских экономик мира, и одними из значимых инвесторов столицы являются компании из США. "По последним данным объем накопленных прямых иностранных инвестиций из этой страны составляет 2,7 млрд долларов. При этом мы наблюдаем системный динамичный рост, за год этот показатель увеличился на 34%", - рассказал Ефимов в ходе "круглого стола", посвященного сотрудничеству Москвы и США в сфере экономики и инвестиций.

В свою очередь глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что в этом году растет и объем экспорта из Москвы в США.

"За январь-август 2020 года он составил 1,5 млрд долларов, это почти 7% всего экспорта Москвы, тогда как на аналогичный период прошлого года приходилось 1,1 млрд долларов", - сказал он.

Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко сообщил, что в Москве много примеров локализации производств американских компаний, например, в городе локализован завод крупнейшего мирового производителя безалкогольных напитков Coca-Cola. Свои представительства в столице имеют ведущие мировые фармацевтические компании Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer. Также в Москве работают такие IT лидеры, как Apple, Google, Intel, Microsoft.

Родзянко отметил, что даже в условиях спада в мировой экономике, связанного с пандемией коронавируса, зарубежный бизнес продолжает вкладывать средства в финансовые, страховые, торговые, промышленные и высокотехнологичные компании российской столицы.