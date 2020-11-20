В здании управления Росгвардии в Москве произошло задымление

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Задымление возникло в одном их технических помещений главного управления Росгвардии по Москве на северо-западе столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Задымление было локализовано оперативно прибывшими пожарными, сказали в пресс-службе главка. Там уточнили, что инцидент произошел на улице Твардовского, 2.

В пресс-службе отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины задымления.